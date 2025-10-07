Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagmorgen (7. Oktober 2025) kam es gegen 6:10 Uhr in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 47-jährige Frau war mit ihrem Opel Zafira auf dem Nordhorner Weg in Fahrtrichtung Gildehaus unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger Radfahrer die Schützenstraße und wollte den Nordhorner Weg in Richtung Brünning Mersch überqueren.

Dabei übersah der Radfahrer offenbar den von rechts kommenden Pkw. Es kam zur Kollision. Die Autofahrerin leitete eine Vollbremsung ein und kam zum Stehen. Der 48-Jährige geriet unter das Fahrzeug und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell