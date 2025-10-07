Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Deverweg
Papenburg (ots)
Am Montag (6. Oktober 2025) kam es zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Dacia Sandero. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.
