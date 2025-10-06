Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Aschendorf (ots)

Am Mittwoch (1. Oktober 2025) kam es zwischen 7:45 Uhr und 14:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Voßschloot 3 in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Kia Picanto der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell