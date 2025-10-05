Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 75-Jähriger meldet möglichen Verkehrsunfall nachträglich

Nordhorn (ots)

Am Samstagnachmittag (4. Oktober 2025) kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsvorgang, bei dem ein 75-jähriger Fahrer eines Ford B-Max möglicherweise einen geparkten Pkw oder einen auf dem Parkstreifen abgestellten Container touchierte.

Der Mann fuhr zunächst nach Hause und meldete den Vorfall anschließend unverzüglich der Polizei. Hintergrund war nach eigenen Angaben, dass er in dem Bereich keinen geeigneten Parkplatz fand und aufgrund körperlicher Einschränkungen nur eingeschränkt gehen kann. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Der gesuchte Pkw müsste entsprechende Beschädigungen, vermutlich am linken Außenspiegel, aufweisen.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell