Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Fahrzeug gerät während der Fahrt in Brand
Emsbüren (ots)
Am Freitagnachmittag (3. Oktober 2025) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand am Napoleondamm in Emsbüren.
Ein 48-jähriger Mann bemerkte während der Fahrt Rauchentwicklung an seinem Mercedes C-Klasse und stellte das Fahrzeug in einer Seitenstraße neben einem Feld ab. Kurz darauf geriet der Pkw im Motorraum in Brand und wurde dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.
Die Feuerwehr Emsbüren war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell