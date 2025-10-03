Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Einbruch in Edeka-Filiale

Thuine (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (2. Oktober 2025) kam es gegen 2:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Edeka-Filiale an der Kolpingstraße in Thuine.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Markt. Im Inneren brachen sie mehrere Zigarettenregale auf und entwendeten eine große Menge an Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell