Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag (2. Oktober 2025) kam es zwischen 11:19 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Stadtring in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte dort einen silbernen Audi A6, der ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt war. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

