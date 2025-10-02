PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Uelsen (ots)

Am Donnerstagvormittag (2. Oktober 2025) kam es gegen 10:55 Uhr auf dem Parkplatz an der Gölenkamper Straße 5 in Uelsen (Bereich Aldi / Ernstings Family) zu einer Unfallflucht.

Eine bislang unbekannte Frau beschädigte beim Öffnen der Beifahrertür ihres schwarzen Pkw mit niederländischem Kennzeichen das danebenstehende Fahrzeug. Im betroffenen Wagen befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Zeugin. Die Unfallverursacherin entschuldigte sich zunächst, stieg jedoch anschließend auf der Beifahrerseite in den eigenen Pkw ein und verließ den Parkplatz, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben der Zeugin handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Pkw mit niederländischem Kennzeichen, das mit der Ziffer 7 beginnt. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin wurden auf ein Alter von etwa 60 Jahren geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

