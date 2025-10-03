PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag (30. September 2025) kam es zwischen 7:15 Uhr und 18:15 Uhr am Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Seat Leon. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag (2. Oktober 2025) kam es zwischen 11:19 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Stadtring in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte dort einen silbernen Audi A6, der ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt war. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:28

    POL-EL: Uelsen - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Uelsen (ots) - Am Donnerstagvormittag (2. Oktober 2025) kam es gegen 10:55 Uhr auf dem Parkplatz an der Gölenkamper Straße 5 in Uelsen (Bereich Aldi / Ernstings Family) zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau beschädigte beim Öffnen der Beifahrertür ihres schwarzen Pkw mit niederländischem Kennzeichen das danebenstehende Fahrzeug. Im betroffenen Wagen befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Zeugin. Die ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:09

    POL-EL: Nordhorn - Außenspiegel an Pkw beschädigt

    Nordhorn (ots) - Am Mittwochvormittag (1. Oktober) kam es zwischen 10:45 Uhr und 10:55 Uhr im Parkhaus der Euregio-Klinik in Nordhorn, Albert-Schweitzer-Straße, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte den linken Außenspiegel eines auf dem obersten Parkdeck abgestellten Volvo XC60. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei Nordhorn bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren