Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag (30. September 2025) kam es zwischen 7:15 Uhr und 18:15 Uhr am Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Seat Leon. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

