Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Siebanlage gerät in Brand

Geeste (ots)

Zwischen Mittwochabend (1. Oktober 2025, 20:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (2. Oktober 2025, 6:05 Uhr) geriet in der Straße Wenkerei in Geeste eine Siebanlage in Brand.

Ein Zeuge nahm das Feuer am Morgen wahr. Zu diesem Zeitpunkt war die Anlage bereits vollständig ausgebrannt, lediglich kleinere Glutnester im umliegenden Geäst mussten durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht werden. Der unmittelbare Brandort wurde beschlagnahmt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 40.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

