Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Pflegedienst

Gera (ots)

Gera: In der Nacht zum Sonntag (15.06.2025) brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in der Martinshöhe ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem eine Medikamentenpackung im Wert von ca. 70 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen bis mittleren vierstelligen Betrag. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0152959/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell