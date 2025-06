Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau belästigt - Tatverdächtigen festgestellt

Gera (ots)

Gera: Am Sonntagmorgen (15.06.2025) belästigte ein 34-jähriger Mann eine 20-jährige Frau in der Straße des Bergmanns. Der Tatverdächtige verfolgte die 20-Jäghrige über mehrere Straßen (Straße des Bergmanns - Berliner Straße - Grüner Weg), wobei er versuchte sie zu umarmen und am Arm zu berühren. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Der Mann konnte durch die Polizei gestellt und seine Personalien erhoben werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0152830/2025). (AK)

