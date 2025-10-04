Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Leichtverletztem

Nordhorn (ots)

Am Freitagnachmittag (3. Oktober 2025) kam es gegen 16:15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrer einer Simson leicht verletzt wurde.

Der junge Mann war in Richtung Gildehauser Weg unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Zeppelinstraße kommend die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Nino-Allee überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Beteiligten hielten zunächst im Bereich der Kreuzung an und unterhielten sich kurz. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jugendlichen oder die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall oder das anschließende Gespräch der Beteiligten beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell