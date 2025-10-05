Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Papenburg (ots)

Am Samstagnachmittag (4. Oktober 2025) kam es gegen 16:50 Uhr in der Gutshofstraße in Papenburg zu einem Feuerwehreinsatz.

Ein 20-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte seine Wohnung verlassen, während sich noch Piccolinis im Ofen befanden. Diese gerieten in Vergessenheit und sorgten für eine Rauchentwicklung. Ein offenes Feuer entstand nicht, und es kam zu keinem Gebäudeschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Papenburg war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

