Haren - Pkw überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

Am Samstagmittag (4. Oktober 2025) kam es gegen 12:05 Uhr auf der Nord-Süd-Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Hyundai war aus Richtung Neu Versen in Richtung Wesuwe unterwegs. In einer Kurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Seitengraben.

Der Fahrer konnte den Pkw leicht verletzt selbstständig verlassen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden welcher auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

