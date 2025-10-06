POL-EL: Nordhorn - Renault Megane beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

K225 / Haren (ots) - Am Samstagmittag (4. Oktober 2025) kam es gegen 12:05 Uhr auf der Nord-Süd-Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines Hyundai war aus Richtung Neu Versen in Richtung Wesuwe unterwegs. In einer Kurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug ...

mehr