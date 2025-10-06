PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Renault Megane beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Nordhorn (ots)

Am 28. September zwischen 14.30 und 17.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Stadtring" Höhe der Hausnummer 60 abgestellter grauer Renault Megane durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

