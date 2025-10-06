PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Bargeld und ein Zigarettenautomat gestohlen

Inden (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag (05.10.2025) widerrechtlich in den Schankraum einer Gaststätte in der Hauptstraße ein und entwendeten Bargeld und einen Zigarettenautomaten.

Eine unschöne Überraschung erlebte die Pächterin der Gaststätte, als sie am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr an der Lokalität eintraf und feststellen musste, dass bislang unbekannte Täter sich unberechtigten Zugang verschafft und Bargeld aus der Gaststätte entwendet hatten. Auch ein Zigarettenautomat wurde entwendet. Die Pächterin hatte die Örtlichkeit in der Nacht zuvor gegen 02:00 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

