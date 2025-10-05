PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Alarmauslösung verscheuchte Einbrecher

Langerwehe (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einer oder mehreren Personen aufgenommen, die versuchten in das Gebäude eines Jugendtreffs gewaltsam einzudringen. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen unmittelbar nach der Tat verliefen zunächst ergebnislos.

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, gegen 02:40 Uhr, gelangte zumindest eine unbekannte Person auf das umfriedete Gelände eines Jugendtreffs in der Pochmühlenstraße in Langerwehe. Zu diesem Zweck musste eine Umfriedung von circa 1,50 Meter Höhe überwunden werden. Anschließend wurde der Rollladen eines Fensters gewaltsam hochgeschoben und die Fensterscheibe eingeschlagen. Offensichtlich sorgte ein ausgelöster Einbruchalarm dafür, dass der oder die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und sich in unbekannte Richtung entfernten ohne sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft zu haben. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der eingesetzten Polizeistreifen verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und führte eine Spurensuche durch. Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Düren unter der 02421-9490 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 10:01

    POL-DN: Betrunken mit entwendetem PKW unterwegs

    Düren Mechernich (ots) - Nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, volltrunken und mit einem entwendeten PKW wurde am Freitagabend (03.10.2025 gegen 19:30 Uhr) ein Mann in Düren angetroffen. Der 48- jährige Mann aus Herzogenrath meldete sich persönlich telefonisch bei der Polizeileitstelle in Düren und gab an, dass er ein Fahrzeug an sich genommen habe, dieses unter Alkoholeinwirkung nach Düren gefahren zu ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 03:18

    POL-DN: Verkehrsunfall bei Überholmanöver

    Aldenhoven (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr kam es auf der L238 zwischen Aldenhoven und Fronhoven zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Eschweiler leicht verletzt wurde. Die Eschweilerin befuhr die L238 in Fahrtrichtung Eschweiler, als ihr auf ihrer Fahrspur ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam. Die junge Frau versuchte, eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver kam sie von ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 03:16

    POL-DN: Fußgängerin beim Ausparken übersehen

    Jülich (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Jülich, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 86-jähriger Jülicher beabsichtigte, nach dem Einkaufen aus einer Parktasche eines Supermarktes in der Dürener Straße auszuparken. Dabei übersah er eine 47-jährige aus Niederzier, welche in einer nebenliegenden Parktasche hinter ihrem Pkw stand und dabei war, ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren