Polizei Düren

POL-DN: Alarmauslösung verscheuchte Einbrecher

Langerwehe (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einer oder mehreren Personen aufgenommen, die versuchten in das Gebäude eines Jugendtreffs gewaltsam einzudringen. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen unmittelbar nach der Tat verliefen zunächst ergebnislos.

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, gegen 02:40 Uhr, gelangte zumindest eine unbekannte Person auf das umfriedete Gelände eines Jugendtreffs in der Pochmühlenstraße in Langerwehe. Zu diesem Zweck musste eine Umfriedung von circa 1,50 Meter Höhe überwunden werden. Anschließend wurde der Rollladen eines Fensters gewaltsam hochgeschoben und die Fensterscheibe eingeschlagen. Offensichtlich sorgte ein ausgelöster Einbruchalarm dafür, dass der oder die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und sich in unbekannte Richtung entfernten ohne sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft zu haben. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der eingesetzten Polizeistreifen verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und führte eine Spurensuche durch. Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Düren unter der 02421-9490 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

