Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin beim Ausparken übersehen

Jülich (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Jülich, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 86-jähriger Jülicher beabsichtigte, nach dem Einkaufen aus einer Parktasche eines Supermarktes in der Dürener Straße auszuparken. Dabei übersah er eine 47-jährige aus Niederzier, welche in einer nebenliegenden Parktasche hinter ihrem Pkw stand und dabei war, ihre Einkäufe in den Kofferraum zu verladen. Die Frau aus Niederzier stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Pkw und verletzte sich leicht. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell