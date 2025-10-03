PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Aldenhoven (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr kam es auf der L238 zwischen Aldenhoven und Fronhoven zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Eschweiler leicht verletzt wurde. Die Eschweilerin befuhr die L238 in Fahrtrichtung Eschweiler, als ihr auf ihrer Fahrspur ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam. Die junge Frau versuchte, eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden von ca. 41.500EUR. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich über die L238 von der Unfallstelle, ohne sich um den Verkehrsunfall oder die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zur weiteren Klärung des Sachverhalts an die Kreispolizeibehörde Düren zu wenden (02421-9490).

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

