Polizei Düren

POL-DN: Betrunken mit entwendetem PKW unterwegs

Düren Mechernich (ots)

Nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, volltrunken und mit einem entwendeten PKW wurde am Freitagabend (03.10.2025 gegen 19:30 Uhr) ein Mann in Düren angetroffen. Der 48- jährige Mann aus Herzogenrath meldete sich persönlich telefonisch bei der Polizeileitstelle in Düren und gab an, dass er ein Fahrzeug an sich genommen habe, dieses unter Alkoholeinwirkung nach Düren gefahren zu haben und nun auf einem Parkplatz, den er nicht näher benennen konnte, stehe. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung traf den Herrn letztlich auf der Wewordenstraße an. Den PKW, einen schwarzen Opel Corsa mit Euskirchener Kennzeichen, hatte er ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Mann lag neben dem Fahrzeug auf dem Gehweg. Ermittlungen in verschiedene Richtungen brachten einige Straftaten ans Tageslicht. Der Mann stand bei Antreffen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,4 Promille. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er das Fahrzeug am Nachmittag desselben Tages gegen 15:10 Uhr in Mechernich von einem Parkplatz am Bahnhofsgebäude entwendet hatte. Hier habe er die Chance ergriffen, in den geöffneten Wagen einzusteigen, in dem der Schlüssel bei laufendem Motor noch steckte. Bei Antreffen des Fahrzeugs wurden am schwarzen Opel Corsa diverse Beschädigungen festgestellt, die nach Angaben des Eigentümers vor Entwendung des Fahrzeugs noch nicht vorhanden gewesen seien. Mutmaßlich verursachte der festgestellte Fahrer und Fahrzeugdieb auf dem Weg von Mechernich bis Düren oder auch an anderer Stelle noch einen oder mehrere Verkehrsunfälle, die bei der Polizei bislang nicht bekannt sind. Dem Beschuldigten wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden verschiedene Strafanzeigen gefertigt. Mögliche Geschädigte oder aber auch Zeugen, die am Freitagnachmittag bis in die Abendstunden einen passenden Vorfall mit einem schwarzen Opel Corsa mit Euskirchener Kennzeichen bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Düren unter der 02421-9490 oder poststelle.dueren@polizei.nrw.de, beziehungsweise bei der Polizei Euskirchen unter 02251-7990 (poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de) zu melden.

