POL-FR: Schopfheim: Zwei junge Kater in Gersbach mutmaßlich ausgesetzt - Polizei sucht ehemaligen Besitzer

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 02.11.2024 auf Sonntag, 03.11.2024, wurden an einem grauen VW Golf alle vier Reifen zerstochen. Der VW Golf stand in Karsau in der Straße "Im Seefeld" am Straßenrand. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 31.10.2024 auf Freitag, 01.11.2024, wurden alle vier Reifen des VW Golfs zerstochen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 ...

mehr