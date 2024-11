Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 02.11.2024 auf Sonntag, 03.11.2024, wurden an einem grauen VW Golf alle vier Reifen zerstochen. Der VW Golf stand in Karsau in der Straße "Im Seefeld" am Straßenrand. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 31.10.2024 auf Freitag, 01.11.2024, wurden alle vier Reifen des VW Golfs zerstochen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges in der Straße "Im Seefeld" wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten "Reifenstecher" geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell