POL-FR: Schwörstadt: Hochzeitskorso endet mit Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 03.11.2024, gegen 03:50 Uhr, hat in der St. Josef Straße in Wehr ein Unbekannter Bargeld aus einem geparkten Pkw entwendet. Er öffnete die unverschlossene Beifahrertür, schaute sich im Auto um und entwendete Bargeld in Höhe von 50 Euro. Von weiteren Zeugen wurde in der Nacht eine männliche Person gemeldet, welche im ...

