POL Schwaben Nord: Auf frischer Tat ertappt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (14.02.2025) fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert in eine Straßenbahnhaltestelle am Jakobertorplatz. Gegen 22.45 Uhr fuhr der 37-Jährige mit einem Mietwagen auf der Lechhauser Straße stadteinwärts, in Richtung Jakobertor. Auf Höhe der dortigen Straßenbahnhaltestelle kam der 37-Jährige von der Fahrbahn ab ...

