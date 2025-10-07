Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupferdiebstähle an Kirche in Schepsdorf - möglicher Zusammenhang

Lingen (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Lingen-Schepsdorf zu zwei Diebstählen von Kupferbauteilen an der Kirche St. Alexander.

Zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kupferfallrohre vom Kirchengebäude. Nur wenige Tage später, im Zeitraum vom 5. bis zum 6. Oktober 2025, wurden dort acht Kupferfensterbänke gestohlen.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

