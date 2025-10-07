PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupferdiebstähle an Kirche in Schepsdorf - möglicher Zusammenhang

Lingen (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Lingen-Schepsdorf zu zwei Diebstählen von Kupferbauteilen an der Kirche St. Alexander.

Zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kupferfallrohre vom Kirchengebäude. Nur wenige Tage später, im Zeitraum vom 5. bis zum 6. Oktober 2025, wurden dort acht Kupferfensterbänke gestohlen.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:32

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Deverweg

    Papenburg (ots) - Am Montag (6. Oktober 2025) kam es zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Dacia Sandero. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:25

    POL-EL: Nordhorn - Renault Megane beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

    Nordhorn (ots) - Am 28. September zwischen 14.30 und 17.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Stadtring" Höhe der Hausnummer 60 abgestellter grauer Renault Megane durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:48

    POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Aschendorf (ots) - Am Mittwoch (1. Oktober 2025) kam es zwischen 7:45 Uhr und 14:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Voßschloot 3 in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Kia Picanto der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren