PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei veröffentlicht Bilder eines mutmaßlichen Einbrechers

POL-EL: Nordhorn - Polizei veröffentlicht Bilder eines mutmaßlichen Einbrechers
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Nordhorn (ots)

Die Polizei Nordhorn veröffentlicht Bilder eines bislang unbekannten Täters, der im Zeitraum vom 25. Januar bis zum 3. Februar 2025 für mehrere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein soll.

Betroffen waren unter anderem ein Fachhändler, ein Automatenkiosk sowie eine Spielhalle. Nach bisherigen Ermittlungen ist aufgrund der Tatzeiten und Vorgehensweise davon auszugehen, dass es sich um denselben Täter handelt.

Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:51

    POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Fahrräder bei Veranstaltung entwendet

    Bad Bentheim (ots) - Am Freitagabend (3. Oktober 2025) kam es in der Zeit zwischen 19:00 und 23:30 Uhr in der Kirchstraße 10 in Bad Bentheim zu zwei Fahrraddiebstählen. Unbekannte Täter nutzten den Zeitraum einer Veranstaltung im "Treff 10" und entwendeten zwei ordnungsgemäß verschlossene Fahrräder. Bei einem der Räder handelt es sich um ein Herrenfahrrad des ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 08:46

    POL-EL: Bad Bentheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bad Bentheim (ots) - Am Dienstagmorgen (7. Oktober 2025) kam es gegen 6:10 Uhr in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau war mit ihrem Opel Zafira auf dem Nordhorner Weg in Fahrtrichtung Gildehaus unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger Radfahrer die Schützenstraße und wollte den Nordhorner Weg in Richtung Brünning Mersch überqueren. Dabei übersah der Radfahrer offenbar den von ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 08:33

    POL-EL: Lingen - Kupferdiebstähle an Kirche in Schepsdorf - möglicher Zusammenhang

    Lingen (ots) - In der vergangenen Woche kam es in Lingen-Schepsdorf zu zwei Diebstählen von Kupferbauteilen an der Kirche St. Alexander. Zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kupferfallrohre vom Kirchengebäude. Nur wenige Tage später, im Zeitraum vom 5. bis zum 6. Oktober 2025, wurden dort acht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren