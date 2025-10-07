Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei veröffentlicht Bilder eines mutmaßlichen Einbrechers

Nordhorn (ots)

Die Polizei Nordhorn veröffentlicht Bilder eines bislang unbekannten Täters, der im Zeitraum vom 25. Januar bis zum 3. Februar 2025 für mehrere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein soll.

Betroffen waren unter anderem ein Fachhändler, ein Automatenkiosk sowie eine Spielhalle. Nach bisherigen Ermittlungen ist aufgrund der Tatzeiten und Vorgehensweise davon auszugehen, dass es sich um denselben Täter handelt.

Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 entgegen.

