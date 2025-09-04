Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jähriger missachtet Richtlinien, ignoriert Weisung - verbale Auseinandersetzung und Beleidigungen

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Mittwoch, den 3. September 2025 kontrollierte eine Zugbegleiterin, im Rahmen der Fahrkartenkontrolle, einen 25-Jährigen in einer S-Bahn. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Bitterfeld nach Lutherstadt Wittenberg. Bei der Überprüfung stellte die Kontrolleurin fest, dass der Mann einen Hund mitführte, welcher keinen erforderlichen Maulkorb trug. Demnach hielt sich der Besitzer nicht, seinen Vierbeiner betreffend, an die Beförderungsrichtlinien des Verkehrsunternehmens. Dies wurde dem Hundebesitzer mitgeteilt. Die Weisung, seinem Hund einen solchen Maulkorb anzulegen, ignorierte der Deutsche. Im Weiteren kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche sich zu Beleidigungen in Richtung der Zugbegleiterin steigerte. Verständigte Streifen der Landes- und Bundespolizei wurden daraufhin um 18:30 Uhr informiert und fuhren umgehend in Richtung Bahnhof Muldenstein. Der relevante Zug hielt bis zum Eintreffen der Polizei an jenem Bahnhof. Die Beamten nahmen die Personalien aller involvierten Personen auf und der Beschuldigte erhält eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

