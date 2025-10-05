PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Unfall am Fußgängerüberweg - 85-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

Stade (ots)

Am Tag der Deutschen Einheit ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich des Fußgängerüberwegs Am Hohenwedel / Brunnenweg. Ein 75-jähriger Stader befuhr mit seinem Hyundai die Straße Am Hohenwedel in Richtung Bremervörder Straße. Auf dem Fahrradweg links neben sich nahm er dabei eine Radfahrerin wahr. Auf Höhe des Fußgängerüberwegs sei die Radfahrerin plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn eingebogen und gegen die linke Seite seines Pkw gefahren. Die 85-jährige Staderin stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in EKS gebracht. Der 75-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, an seinem Auto und dem Pedelec entstanden Sachschäden, deren Höhe schätzt die Polizei auf mindestens 5.100 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

