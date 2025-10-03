Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Stade (ots)

Am Donnerstag gegen 15:55 Uhr befuhr eine 28-jähriger Staderin mit ihrem VW Polo die Schiffertorsstraße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Zufahrt zum Stadeum fuhr die 28-Jährige aus Unachtsamkeit dem verkehrsbedingt haltenden Fiat Panda einer 31-jährigen Staderin hinten auf. Der Fiat wurde schließlich auf den VW Touran vor sich aufgeschoben, in diesem saß ebenfalls eine 31-jährige Staderin. Die Unfallverursacherin und ein 5-jähriger Mitfahrer im Polo wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins EKS gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell