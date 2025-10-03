POL-STD: Hollern-Twielenfleth: Motorrad prallte in abbiegenden Pkw - Kradfahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Stade

Hollern-Twielenfleth: Motorrad prallte in abbiegenden Pkw - Kradfahrer schwer verletzt

Stade

Ein 30-jähriger Mann aus Hollern-Twielenfleth befuhr am Donnerstag gegen 14:50 Uhr die Hollernstraße (L140) in Richtung Stade. Hinter dem Mann fuhr ein weiteres Auto, dahinter ein 22-jähriger Stader auf seinem Motorrad. Der 30-Jährige setzte an seinem Passat den Blinker nach links, um in eine Seitenstraße in Richtung Vorderstraße abzubiegen. Im selben Moment setzte der 22-Jährige auf seinem Motorrad zum Überholen an und prallte vorne links gegen den abbiegenden VW. Das Motorrad kam infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab und prallte weiter gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Straßenbaum. Der Kradfahrer blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Rettungsdienst, Notarzt und Polizei eilten zur Unfallstelle und übernahmen von Ersthelfern die Versorgung. Der 22-Jährige wurde ins EKS gebracht, eine Lebensgefahr besteht nicht. Der Fahrer des Passats wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. Ein Zeuge bestätigte den Unfallhergang.

Die Feuerwehr band Betriebsstoffe, die aus dem Motorrad ausliefen. An der erst wenige Monate alten Suzuki entstand ein Totalschaden, sie wurde abgeschleppt. Auch der VW wurde beschädigt, an ihm könnte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die entstandenen Sachschäden werden auf mehr als 21.000 EUR geschätzt.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt zeitweise voll gesperrt.

