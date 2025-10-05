Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 123

Stade (ots)

Auf der Dorfstraße (L123) zwischen Kutenholz-Essel und Bremervörde-Hesedorf wurde am Samstag gegen 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Einsatzkräfte aus den Landkreisen Stade und Rotenburg (Wümme) eilten zur Unfallstelle.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen trug sich der Unfall wie folgt zu:

Ein 60-jähriger Kutenholzer fuhr in seinem Dacia Logan auf der Dorfstraße in Richtung Hesedorf. Auf nasser Fahrbahn verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Dacia schleuderte auf die Gegenfahrbahn und wurde auf der Beifahrerseite von einem entgegenkommenden VW Polo getroffen. Der 60-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt, er musste mit schwerem technischen Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in ein Hamburger Krankenhaus, dort erlag er seinen Verletzungen.

Der 34-jährige Fahrer des Polos, ein Mann aus Bremervörde, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Bremervörde gebracht. Er wurde schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Aufgrund des nicht abschließend geklärten Unfallhergangs sowie der schweren Verletzungen, wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei führte das sog. Photoscan-Verfahren durch. Dies ermöglicht eine genaue Rekonstruktion der Unfallstelle.

Die Straßenmeisterei richtete eine Vollsperrung ein, diese dauerte bis in die Abendstunden an. Beide Unfallfahrzeuge wurden nach dem Ende der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Straßenmeisterei und eine Fachfirma übernahmen die Reinigung der Fahrbahn.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, Funkstreifen aus Stade sowie Bremervörde und die Feuerwehren aus Kutenholz, Hesedorf, Bremervörde und Bevern.

