POL-STD: Agathenburg: Unfall bei Überholvorgang - vier Leichtverletzte

Stade (ots)

Der Einheitstag ist noch keine Stunde alt, als Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B73 zwischen Dollern und Agathenburg alarmiert werden, eine Person soll in einem Pkw eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellt sich die Lage am Unfallort glücklicherweise als weniger dramatisch heraus.

In einem BMW 520i befuhren vier Männer aus Stade, 20 bis 22 Jahre alt, die B73 zwischen Dollern und Agathenburg. Der 21-jährige Fahrzeugführer bemerkte, dass sich ein anderes Fahrzeug von hinten näherte. Er nahm einen Blinker wahr und ging davon aus, dass das Fahrzeug ihn überholen würde. Der herannahende Pkw prallte jedoch auf das Heck des vorausfahrenden Autos. Der 21-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, der BMW geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete mit dem Heck an einem Straßenbaum. Die vier Insassen erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall hatten die Männer beobachten können, wie der Unfallverursacher, ein 49-jähriger Agathenburger mit einem 1er-BMW, nach dem Verlassen seines Autos eine Bierfalsche weggeworfen hatte. Er war unverletzt geblieben, die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von weniger als 0,2 Promille fest. Zudem ergab eine Überprüfung, dass der 49-Jährige keinen Führerschein hat. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Sachschäden schätzen die Beamten auf mindestens 6.000 EUR. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der Nachtzeit nicht.

