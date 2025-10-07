PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Fahrräder bei Veranstaltung entwendet

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagabend (3. Oktober 2025) kam es in der Zeit zwischen 19:00 und 23:30 Uhr in der Kirchstraße 10 in Bad Bentheim zu zwei Fahrraddiebstählen.

Unbekannte Täter nutzten den Zeitraum einer Veranstaltung im "Treff 10" und entwendeten zwei ordnungsgemäß verschlossene Fahrräder. Bei einem der Räder handelt es sich um ein Herrenfahrrad des Herstellers Scott in der Farbe schwarz/matt, bei dem anderen um ein Damenfahrrad des Herstellers Cube in der Farbe grau. Der Gesamtschaden wird auf über 5500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

