Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Werkstatt

Wietmarschen (ots)

Zwischen Montagabend (6. Oktober) und Dienstagmorgen (7. Oktober) sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt auf einem Bauernhof an der Straße "In der Schanze" eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Werkzeuge und Akkus der Marken Makita und Bosch im Wert von etwa 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 entgegen.

