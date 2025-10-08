Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer mit über zwei Promille verursacht Unfall

Nordhorn (ots)

Am Dienstagabend, 7. Oktober, kam es gegen 20 Uhr auf dem Oorder Weg in Nordhorn zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer.

Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad linksseitig auf dem Oorder Weg unterwegs, als er in der dortigen Unterführung mit einer 55-jährigen Radfahrerin kollidierte. Die Frau stürzte und wurde glücklicherweise "nur" leicht verletzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 39-Jährigen ergab einen Wert von 2,28 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und das Fahrrad sichergestellt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch Radfahrer ab 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig gelten. Wer unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnimmt, riskiert nicht nur eine Strafanzeige und den Entzug der Fahrerlaubnis, sondern gefährdet vor allem sich und andere Verkehrsteilnehmende.

