Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 20.02.2025 um 10:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal, zu einer Hilfeleistung in die Fritz-Reuter-Straße gerufen. Auf Grund eines Stromausfalls in diesen Bereich, musste eine Einrichtung mit Beatmungsplätzen Notstrom versorgt werden, bis der Strom vom Netzbetreiber wieder eigeschaltet werden konnte. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 10:59 Uhr.

Um 16:11 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem First Responder Einsatz in die Kirchstraße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die erste medizinischen Versorgung am Patienten, bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Der Einsatz endete um 16:33 Uhr.

