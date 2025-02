FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 15.02.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:53 Uhr in die Jacobstraße alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb hatte ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde erkundet und es konnte festgestellt werden, dass die Anlage bestimmungsgemäß ausgelöst hatte. Bei Wartungsarbeiten wirbelte ein Kompressor Staub auf und löste die Anlage aus. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den ...

