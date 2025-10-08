Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 7. Oktober, kam es zwischen 17:00 und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes am Obenende zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes EQA hatte ihr Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes, in der Nähe des dort aufgestellten EC-Automaten und neben dem Unterstand für Einkaufswagen, abgestellt.

Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung hinten rechts an ihrem Auto fest. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell