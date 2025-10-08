PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 7. Oktober, kam es zwischen 17:00 und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes am Obenende zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes EQA hatte ihr Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes, in der Nähe des dort aufgestellten EC-Automaten und neben dem Unterstand für Einkaufswagen, abgestellt.

Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung hinten rechts an ihrem Auto fest. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 07:53

    POL-EL: Nordhorn - Radfahrer mit über zwei Promille verursacht Unfall

    Nordhorn (ots) - Am Dienstagabend, 7. Oktober, kam es gegen 20 Uhr auf dem Oorder Weg in Nordhorn zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad linksseitig auf dem Oorder Weg unterwegs, als er in der dortigen Unterführung mit einer 55-jährigen Radfahrerin kollidierte. Die Frau stürzte und wurde glücklicherweise "nur" leicht ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:49

    POL-EL: Meppen - Diesel aus Baustellenfahrzeug entwendet

    Meppen (ots) - Zwischen Montagnachmittag (6. Oktober) und Dienstagmorgen (7. Oktober) haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege Dieselkraftstoff entwendet. Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und zapften etwa 180 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Kettenbagger ab. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 entgegen. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:49

    POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Werkstatt

    Wietmarschen (ots) - Zwischen Montagabend (6. Oktober) und Dienstagmorgen (7. Oktober) sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt auf einem Bauernhof an der Straße "In der Schanze" eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Werkzeuge und Akkus der Marken Makita und Bosch im Wert von etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren