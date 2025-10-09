PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Freren - Versuchter Einbruch in Vereinsgebäude

Freren (ots)

Zwischen Dienstag, 7. Oktober, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 8. Oktober, 10:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in das Gebäude des Heimatvereins an der Mühlenstraße in Freren einzubrechen. Der Versuch blieb ohne Erfolg, der Täter gelangte nicht ins Innere und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

