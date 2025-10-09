Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Lagerhalle: Pfandflaschen entwendet
Haselünne (ots)
Zwischen Dienstag, 7. Oktober, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 8. Oktober, 8:00 Uhr, kam es in Haselünne an der Meppener Straße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Bislang unbekannte Täter gelangten nach bisherigen Erkenntnissen in das Gebäude und entwendeten dort rund 720 Pfandflaschen aus mehreren Kisten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 180 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell