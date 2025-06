LPI-J: Aufgeschreckt über Landstraße gerannt

Jena (ots) - Beim Verlassen eines Parkplatzes hatte ein 66-Jähriger am Montagnachmittag noch nicht aufmerksam am Straßenverkehr teilgenommen, sodass er eine Radfahrerin übersah. Er beabsichtigte am Wiesencenter auf die Wiesenstraße aufzufahren und erfasste dabei die in Richtung Löbstedt fahrende 52-Jährige mit ihrem Fahrrad. Die Radlerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der 66-Jährige muss ...

mehr