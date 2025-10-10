PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verdacht des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025 gegen 16:45 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Trier die L55 von Ürzig kommend in Fahrtrichtung Wittlich Bombogen. Als sie kurz vor Bombogen ausscherte, um einen Traktor zu überholen, bemerkte sie, dass sich bereits ein schwarzer PKW neben ihr befand, welcher sowohl sie als auch den Traktor überholte. Es kam zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge. Der schwarze PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 00:49

    POL-PDWIL: Weitere Sachbeschädigungen durch Graffitis

    Wittlich (ots) - Am 09.10.2025 wurden der Polizeiinspektion Wittlich weitere Örtlichkeiten benannt, an denen unbekannte Täter u.a. den Schriftzug "TBK" verwendeten. Hier wurde u.a. ein weiteres Gebäude am Schloßplatz und ein weiteres Gebäude in der Kurfürstenstraße beschädigt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:22

    POL-PDWIL: Brand der Kirche in Peterswald - Pressenachtragsmeldung

    Peterswald-Löffelscheid (ots) - Durch mehrere Anwohner wurde der Brand des Kirchturms der Kirche Peter und Paul in Peterswald mitgeteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Kirchturms in Brand. Dieser stand in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass ein Übergriff auf ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:06

    POL-PDWIL: Brand des Kirchturms - Presseerstmeldung

    Peterswald-Löffelscheid (ots) - Durch mehrere Anrufer wird der Vollbrand des Kirchturms in Peterswald-Löffelscheid gemeldet. Derzeit sind die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Löscheinsatz. Die Brandursache ist derzeit noch nicht ermittelt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren