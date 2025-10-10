Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verdacht des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025 gegen 16:45 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Trier die L55 von Ürzig kommend in Fahrtrichtung Wittlich Bombogen. Als sie kurz vor Bombogen ausscherte, um einen Traktor zu überholen, bemerkte sie, dass sich bereits ein schwarzer PKW neben ihr befand, welcher sowohl sie als auch den Traktor überholte. Es kam zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge. Der schwarze PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

