POL-PDWIL: Brand der Kirche in Peterswald - Pressenachtragsmeldung

Peterswald-Löffelscheid (ots)

Durch mehrere Anwohner wurde der Brand des Kirchturms der Kirche Peter und Paul in Peterswald mitgeteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Kirchturms in Brand. Dieser stand in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass ein Übergriff auf das Haupthaus der Kirche verhindert werden konnte.

Zum Zeitpunkt des Brandes war kein Besucher in der Kirche. Die an die Kirche angrenzenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Zu verletzten Personen kam es nicht.

Die Polizei Zell und die Kriminalpolizei Wittlich waren vor Ort. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Wittlich übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
065642/9867-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

