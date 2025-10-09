Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Zell (Mosel)

Zell (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 02.10.2025 gegen 16:00 Uhr bis Freitag, dem 03.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es in Zell im Bereich des Parkplatzes hinter der Verbandsgemeindeverwaltung zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Hierbei beschädigte der Täter vermutlich mit einem Schlüssel die geparkten Fahrzeuge.

Zeugen des Vorfalls, sowie weitere geschädigte Personen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell