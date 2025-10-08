PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Lösnich (ots)

In der Straße "Am Blenter" in Lösnich wurden - mutmaßlich zwischen dem 06.10.2025 und dem 08.10.2025 - beide Kennzeichen von einem geparkten Fahrzeug entwendet. Kennzeichen älteren Datums, die noch dazu entsiegelt waren, wurden an diesem Fahrzeug daraufhin durch den Täter provisorisch angebracht. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen. Auch könnten Hinweise von Anwohnern, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, für die polizeilichen Ermittlungen von Vorteil sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531-95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 05:21

    POL-PDWIL: Brand eines unbewohnten Gebäudes in Kröv

    Kröv (ots) - Am 08.10.2025, gegen 03:00 Uhr, wurde der Brand eines unbewohnten Gebäudes in Kröv gemeldet. Bei dem Objekt handelt es sich um einen als Schuppen bzw. Lagerhalle genutzten Bau. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden sind mit starken Kräften im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer auf ein angrenzendes ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

    Wittlich (ots) - Am Montag, den 06.10.2025 in der Zeit zwischen 13:45 - 14:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen auf dem DM-Parkplatz in Wittlich ordnungsgemäß abgestellten PKW. Am beschädigten PKW entstanden Streifschäden an dem hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:16

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Kinderscooters

    Wittlich (ots) - Am Montag, den 06.10.2025 zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein Kinderscooter, welcher morgens am Fahrradständer der Georg-Meistermann-Grundschule in Wittlich abgestellt worden war, durch unbekannte Täter entwendet. Der Kinderscooter konnte später in Wittlich in der Neustraße - Ecke Burgstraße aufgefunden werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren