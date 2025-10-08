Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines unbewohnten Gebäudes in Kröv

Kröv (ots)

Am 08.10.2025, gegen 03:00 Uhr, wurde der Brand eines unbewohnten Gebäudes in Kröv gemeldet. Bei dem Objekt handelt es sich um einen als Schuppen bzw. Lagerhalle genutzten Bau.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden sind mit starken Kräften im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer auf ein angrenzendes Anwesen über. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Zwei Personen wurden zur weiteren Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell