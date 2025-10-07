PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Plein (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025 in der Zeit zwischen 10:00 - 16:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Eifelstraße in Plein. Beim Rangieren stieß er gegen ein Regenfallrohr an einer Hauswand.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Unfallbeteiligung bekannt zu geben.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:13

    POL-PDWIL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

    Wittlich (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in Wittlich in der "Königsberger Straße" in der Nacht vom 04.10.2025 auf den 05.10.2025 Werkzeuge aus einem Pritschenwagen entwendet. Die Ermittlungen zur Schadenssumme dauern an. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:12

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Bettenfeld (ots) - Am Montag, den 06.10.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die L46 aus Richtung Bettenfeld in Fahrtrichtung Manderscheid. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, verlor er die Kontrolle über das Motorrad, rutschte über den Asphalt und überschlug sich im rechten Fahrbahngraben. Sowohl der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren