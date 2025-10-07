Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Wittlich (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in Wittlich in der "Königsberger Straße" in der Nacht vom 04.10.2025 auf den 05.10.2025 Werkzeuge aus einem Pritschenwagen entwendet. Die Ermittlungen zur Schadenssumme dauern an.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell