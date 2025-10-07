PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bettenfeld (ots)

Am Montag, den 06.10.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die L46 aus Richtung Bettenfeld in Fahrtrichtung Manderscheid. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, verlor er die Kontrolle über das Motorrad, rutschte über den Asphalt und überschlug sich im rechten Fahrbahngraben. Sowohl der Motorradfahrer als auch der 19-jährige Sozius aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Die L46 musste für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Bettenfeld, das DRK und die Polizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

